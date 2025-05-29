مجزرةٌ دامية.. الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فوق رؤوس ساكنيه بمخيم البريج

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، مجزرة جديدة بقصفه مربعًا سكنيًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إنّ 23 شهيدًا ارتقوا فيما أُصيب العشرات بينهم العديد من الأطفال والنساء في حصيلة أولية، عقب قصف طيران الاحتلال مربعًا سكنيًا يضم عدة منازل مجاورة تعود لعائلات القريناوي والمقادمة، والقلقيلي، وأبو شمالة، وجبريل.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل الضحايا إلى مستشفيي شهداء الأقصى بدير البلح، والعودة بالنصيرات، وسط القطاع.

ووفقًا لطواقم الإسعاف والدفاع المدني وشهود عيان في المنطقة التي تعرضت للقصف، فإن عددًا المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض، يُجرى العمل على إخراجهم وسط انعدام الإمكانات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، وتصاعد حرب التَّجويع لليوم الـ 601 على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة بغزة، أمس الأربعاء، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,924 شهيدًا و 11,267 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,084 شهيدًا و 123,308 إصابات منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



المصدر / فلسطين أون لاين