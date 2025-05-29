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الاحتلال يفجّر منزل الشَّهيد جعفر منى في نابلس

29 مايو 2025 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
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الاحتلال يفجّر منزل الشَّهيد جعفر منى في نابلس

فجّرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد جعفر منى في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، بعد ساعات من اقتحام موسّع للمدينة تخلله حصار للمنزل.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوات الاحتلال اقتحمت نابلس في ساعات الفجر الأولى، من عدة محاور، مستخدمة عشرات الآليات العسكرية. وانتشرت القوات في مناطق متفرقة من المدينة، خاصة في الوسط والجهة الغربية، بما في ذلك محيط دوار الشهداء والبلدة القديمة.

وتركز الاقتحام على محاصرة منزل عائلة الشهيد جعفر منى، حيث جرى إخلاء المنازل المجاورة قبل أن تقوم قوات الاحتلال بتفخيخ المنزل من الداخل وتفجيره، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها بحق عائلات منفذي العمليات.

ونفذ "منى" مساء يوم 18 أغسطس/آب الماضي، عملية استشهادية بتل أبيب، تبنتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بالاشتراك مع "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

واعتقلت قوات الاحتلال والدة الشهيد جعفر وشقيقه هاشم بعد أيام من عملية تل أبيب، وأمضت والدته 4 شهور في الاعتقال الإداري، فيما لا زال هاشم رهن الاعتقال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الشهيد جعفر منى

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