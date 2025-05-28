مجازر دامية وقصفٌ متواصل.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 600

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 600 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الثلاثاء، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,901 شهيد و110,88 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 54,056 شهيدًا و 123,129 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

أفادت مصادر طبية باستشهاد 15 فلسطينيا بقصف الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مجزرتين جديدتين في وسط وشمالي قطاع غزة، استهدف عائلتي "عقيلان" في دير البلح، والعربيد في حي الصفطاوي بغزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الصحفي أسامة العربيد في حي الصفطاوي شمال غزة.

وارتقى 5 شهداء في قصف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "عقيلان" في دير البلح، وسط قطاع غزة، والشهداء هم؛ حسين عبد الفتاح عقيلان وزوجته، أحمد حسين عبد الفتاح عقيلان، عبد الفتاح حسين عبد الفتاح عقيلان، الطفل براء حسين عبد الفتاح عقيلان.

وأعلنت مصادر صحيفة عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 46 مصابا وصلوا مستشفى الصليب الأحمر برفح بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم عند نقطة مساعدات الشركة الأمريكية برفح.

وشنّ طيران الاحتلال غارةً على منطقة ارميضة ببلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة.

وأُصيب 5 مواطنين جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمحيط ملعب العنان في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت في وقت مبكر اليوم الأربعاء عمليات نسف للمباني السكنية في الأطراف الشرقية لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وشمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين