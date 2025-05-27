فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فصائل المقاومة بغزة: عسكرة الإغاثة إهانة للإنسانية وتمهيد لمخطط التهجير

عمليَّة نوعيَّة للقسَّام في بيت لاهيا... والفلَّاحيَّ يوضِّح أبعادها الميدانيَّة

الأورومتوسطي: الاحتلال وزّع مساعدات مسروقة من مؤسسة خيرية في رفح

آخر التَّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 599

أيرلندا تدرس مشروع قانون يحظر التجارة مع مستوطنات الضفة

وصول الرحلة 800 ضمن الجسر الجوي الأميركي لنقل الأسلحة لـ (إسرائيل)

الأونروا: ما جرى اليوم في غزة لا يمكن اعتباره عملية إغاثة إنسانيَّة

الحواري يحمّل "دكاكين أوسلو" مسؤولية الصمت الدولي أمام مجازر غزة

شهادات مروّعة لـ 6 أسرى غزييّن بمعسكريّ "سديه تيمان" و"عوفر".. عُري وتجويع وإذلال

الإعلامي الحكومي يفنَّد مزاعم المؤسسة الأمريكية حول اقتحام مركز التوزيع برفح

السعودية: غدا غرة ذي الحجة وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو

27 مايو 2025 . الساعة 21:00 بتوقيت القدس
...
السعودية: غدا الأربعاء غرة ذي الحجة وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أن غدا الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الخميس 5 يونيو/ حزيران المقبل وعيد الأضحى يوم الجمعة الذي يليه.

وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان إن قرارها جاء بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1446هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، و"شهِدَ عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة".

ودعت المحكمة "الله عز وجل لعموم المسلمين أن يوفِقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سُبل أداء حجهم، ويتقبله منهم"، وفق البيان.

ويبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، الموافق 4 يونيو/حزيران المقبل، ويستمر أداء المناسك 6 أيام حتى 13 ذو الحجة الموافق 9 يونيو/حزيران.

وأعلنت إدارة الجوازات السعودية أمس الثلاثاء أن عدد الحجاج الذين وصلوا المملكة من جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية تجاوز 1.1 مليون حاج حتى الاثنين.

 

وبلغ عدد الحجاج في العام السابق (2024 – 1445هـ) مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، والبقية من أكثر من 200 دولة، حسب تصريح وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة منتصف يونيو/حزيران 2024.

تويتر تويتر
#غزة #السعودية #عيد الأضحى #وقفة عرفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة