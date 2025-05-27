الأورومتوسطي: الاحتلال وزّع مساعدات مسروقة من مؤسسة خيرية في رفح

متابعة/ فلسطين أون لاين

اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي والشركة الأميركية الإسرائيلية المشغلة لنظام توزيع المساعدات الجديد في قطاع غزة، بسرقة مساعدات إغاثية من مؤسسة خيرية، وتوزيعها في مدينة رفح جنوبي القطاع، في أول أيام تنفيذ الخطة المثيرة للجدل.

وأوضح المرصد على لسانه مدير مكتبه رامي عبده، أن ما تم توزيعه اليوم على المدنيين الجائعين في رفح، "ليس مساعدات أصلية أو مشروعة، بل شحنات غذائية كانت مخصصة للتوزيع من قبل مؤسسة رحمة العالمية خيرية، جرى الاستيلاء عليها من قبل الاحتلال".

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المرصد، فإن الشركة الأميركية الإسرائيلية قامت بخداع مؤسسة "رحمة" العالمية، واستولت على عدد من شاحناتها المحمّلة بالمساعدات، ثم أقدمت على إعادة تغليفها وتوزيعها تحت غطاء المشروع الإسرائيلي الجديد.

ووصف المرصد هذه الواقعة بأنها "فضيحة أخلاقية وقانونية"، تعكس الطابع غير الإنساني للمخطط الإسرائيلي الجديد، الذي "لا يقوم على تأمين احتياجات المدنيين، بل على التحكم في الجوع وإخضاع السكان عبر سياسات النهب والإذلال".

ودعا المرصد إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الحادثة، ومساءلة الجهات العسكرية والمدنية المشاركة في الاستيلاء على مساعدات المؤسسات الخيرية، مطالباً بإعادة الاعتبار للمنظمات الأممية والدولية المختصة في الإغاثة، بعيداً عن تدخل الاحتلال وأذرعه الأمنية.