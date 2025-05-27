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القوَّات المسلَّحة اليمنيَّة تنفِّذ عمليةً عسكريةً مزدوجة في الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة

27 مايو 2025 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
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القوَّات المسلَّحة اليمنيَّة تنفِّذ عمليةً عسكريةً مزدوجة في الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة

نفذت القوةُ الصاروخيةُ في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً نوعيةً مزدوجةً، بصاروخينِ بالستيينِ، استهدفا هدفًا حيويًا للاحتلال الصهيوني في منطقة يافا المحتلة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان عسكري، اليوم الثلاثاء، إن "العملية المزدوجة تمت بصاروخين بالستيين  أحدُهما فرطُ صوتيٍّ نوعُ "فلسطين2" استهدفَ مطارَ اللدِّ المسمى إسرائيلياً مطارُ "بن غوريون" في منطقةِ يافا المحتلةِ، والآخرُ نوعُ "ذو الفقار" استهدفَ هدفاً حيوياً للعدوِّ الصهيونيِّ شرقيَّ منطقةِ يافا المحتلة".

وأكد سريع، أنّ العملية حققت هدفَها بنجاحٍ، وتسببَت في هروعِ ملايينِ الصهاينةِ الغاصبينِ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

وأشار إلى أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، ورداً على اقتحامِ الآلافِ من قطعانِ اليهودِ الصهاينةِ للمسجدِ الأقصى وتدنيسِهم لباحاتهِ الشريفة.

وشدد على أن جريمةَ الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزةَ والحصارِ والتجويعِ لهي جريمةٌ لم تشهدْها الإنسانيةُ من قبلُ وهو ما يحتمُ على كلِّ الأحرارِ من أبناءِ أمتِنا ومن شعوبِ العالمِ ضرورةَ التحركِ انتصاراً للحقِّ وانتصاراً للإنسانيةِ وتأديةً للواجبِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم.

وجدد سريع تأكيده، أنّ العمليات مستمرةٌ، ولن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #قصف مطار بن غوريون

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