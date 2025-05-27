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حماس تدعو إلى حراك عالمي متواصل حتى تتوقف الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

27 مايو 2025 . الساعة 11:09 بتوقيت القدس
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حماس تدعو إلى حراك عالمي متواصل حتى تتوقف الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، أن تكون الأيام القادمة (الجمعة والسبت 30 و31 مايو والأحد 1 يونيو) أيَّام غضب عالمي عبر المظاهرات والمسيرات والاعتصامات الجماهيرية الحاشدة، في كلّ المدن والسَّاحات حتى تتوقّف الإبادة والتجويع ضد المدنيين والأطفال والنساء.

وثمّنت حماس في بيان صحفي، الحراك العالمي المناصر لغزَّة ولحقوق شعبنا، داعيةً إلى الضغط بكل الوسائل لوقف العدوان والتجويع، ورفع الصوت عاليًا ضد الاحتلال، وتضامناً مع قطاع غزَّة والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقالت، إنّ "الاحتلال يواصل عدوانه الغاشم ضدَّ قطاع غزَّة، ويمعن في تصعيد حرب الإبادة والتجويع ضدّ المدنيين العزَّل والأطفال والنساء، على مدار 600 يوم، في انتهاك صارخ لكلّ الأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية، واستهتار وقح بكل القرارات الأممية ومواقف الدول الرّافضة لجرائمه والداعية لوقف عدوانه".

وجدّدت حماس دعوتها إلى جماهير أمتنا والأحرار وأصحاب الضمائر الحيّة والهيئات والمؤسسات في العالم إلى مواصلة وتصعيد كل أشكال الحراك العالمي، في مدن وساحات العالم ضدّ العدوان والإبادة والتجويع بحق شعبنا في قطاع غزَّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #حراك عالمي

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