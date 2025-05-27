تحقيق عسكري يكشف إخفاقات في تصدي "الجيش الإسرائيلي" لهجوم حماس في 7 أكتوبر

ترجمة عبد الله الزطمة

كشف تحقيق عسكري إسرائيلي نُشر اليوم عن سلسلة إخفاقات كبيرة في انتشار القوات واستعدادها خلال هجوم حركة حماس المفاجئ على محيط غزة يوم 7 أكتوبر 2023، خصوصاً في مناطق كيبوتس مفلاسيم، ونصب السهم الأسود، ومفترق شارع النقب.

ووفق التحقيق الذي أعدّه "الجيش الإسرائيلي"، بقيادة المقدم أريك مويال، ونشره موقع "يديعوت أحرنوت" ، فإن نحو 200 مسلح من حماس تسللوا في ثلاث موجات إلى المنطقة، مستغلين ضعف التغطية العسكرية، ما أدى إلى مقتل 77 مستوطنًا و13 عنصراً أمنياً، من بينهم ستة مقاتلين من وحدة "يامام" الخاصة.

إخفاقات في الانتشار وفقدان السيطرة

أشار التقرير إلى أن السيناريوهات الأمنية التي استعد لها الجيش كانت تقتصر على عمليات تسلل محدودة، دون تصور هجوم واسع النطاق، ما أدى إلى فقدان السيطرة على مفترقات استراتيجية واستخدامها من قبل المهاجمين لنصب كمائن.

مفترق "شاعر هنيغف" ساحة معركة حاسمة

بدأ الهجوم في الساعة 6:30 صباحاً، حين تعرض مفترق "شاعر هنيغف" لهجوم مكثف من عشرات المسلحين الذين فتحوا النار على السيارات. وفي تمام الساعة 8:46، استعادت وحدة "يامام" السيطرة على المفترق بعد معركة دامية، فقدت خلالها ستة من عناصرها.

كيبوتس "مفلاسيم"

هاجم المسلحون كيبوتس "مفلاسيم" ودخلوا من بوابته الرئيسية، وقد تصدت فرق التأهب والسكان المحليين للهجوم لمدة ساعتين حتى وصلت قوات الدعم. وأسهمت وحدة "يامام" وجهاز "الشاباك" في استعادة السيطرة.

منطقة "السهم الأسود" كمائن قاتلة

تحولت منطقة نصب "السهم الأسود" إلى مسرح لإطلاق النار، وسقط فيها العشرات من القتلى. لاحقاً، تدخلت قوات من وحدات "ماجلان" و"نحال" لتطهير المنطقة، وأسفرت المعارك عن مقتل الرائد تال جروشكا.

استمرار القتال لأيام

استمرت الاشتباكات في المنطقة حتى 9 أكتوبر، حيث واصلت القوات الإسرائيلية تمشيط المناطق، واستشهد عدد من المهاجمين الذين تسللوا لاحقاً. كما سقط في هذه المعارك ثلاثة ضباط احتياط خلال اشتباك مع خلية مسلحة.

خلاصة التحقيق

أكد التحقيق أن الخلل الرئيسي كان في غياب الجاهزية لهجوم منظم واسع، مع سوء في نشر القوات، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين