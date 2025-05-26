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إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة تجاه موقع عسكري للاحتلال

26 مايو 2025 . الساعة 14:11 بتوقيت القدس
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إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة على موقع عسكري للاحتلال

قالت وسائل إعلام عبرية، إن 3 صواريخ، أطلقت من قطاع غزة، تجاه موقع كيسوفيم العسكري، بمحيط غزة.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة نحو مستوطنات "الغلاف".

وأشارت إلى أن 8 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، خلال أسبوع واحد.

ومن جانبها نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول بجيش الاحتلال قوله، إن حماس نجحت في صناعة مئات الصواريخ وعشرات منها يمكنها الوصول إلى الأراضي المحتلة، وبعضها إلى تل أبيب.

وكانت أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت مدينتي أسدود وعسقلان برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية"، قبل أيام.

ويواصل الاحتلال بدعم أمريكي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #صواريخ من غزة

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