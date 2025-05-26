كانت تحاول النَّجاة من النيران.. إنقاذ طفلة استشهدت والدتها وأشقاؤها بمجزرة حي الدرج

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلة تحاول الخروج من بين ألسنة النيران المندلعة جرّاء غارة "إسرائيلية" على مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

وأظهر الفيديو أحد عناصر فرق الإنقاذ يحمل الطفلة التي استشهدت والدتها وأشقاؤها ونقل والدها إلى المستشفى بعد إصابته جراء القصف الإسرائيلي للمدرسة.

وقالت مصادر صحفية، إنّ الطفلة تُدعى ورد جلال الشيخ خليل، الناجية الوحيده لأسرتها حيث استُشهد 6 من أخوانها ووالدها بحالة الخطر جرّاء مجزرة الاحتلال بقصف مدرسة فهمي الجرجاوي بمدينة غزة فجر اليوم.

وارتقى 30 شهيدًا وأصيب العشرات، بينما أُعلن عن مفقودين، بقصف الاحتلال مدرسة مدرسة فهمي الجرجاوي، والتي تؤوي نازحين، في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن الطواقم المختصة انتشلت جثامين متفحمة لشهداء ارتقوا إثر قصف الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي المخصصة لإيواء النازحين في حي الدرج وسط غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين