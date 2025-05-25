استشهاد الصحفي حسان أبو وردة بقصف استهدف منزله في جباليا

استشهد الصحفي حسان أبو وردة صباح اليوم الاحد، في قصف إسرائيلي على جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الصحفي أبو وردة الذي يعمل مراسلا لوكالة أنباء محلية، استشهد وعدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمنطقة جباليا النزلة شمالي القطاع.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 220 صحفياً، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي أبو وردة.

وأدان المكتب بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال “الإسرائيلي” للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، استهدف جيش الاحتلال وبشكل ممنهج الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم، وذلك في إطار الانتقام منهم، وفي محاولة مستمرة لإسكات أصواتهم واغتيال حقيقة وتفاصيل الإبادة الجماعية في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين