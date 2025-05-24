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حماس: المجزرة المروّعة بحق عائلة الطَّبيبة آلاء النَّجار تعبّر بوضوح عن الطبيعة الساديّة للاحتلال

24 مايو 2025 . الساعة 14:53 بتوقيت القدس
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حماس: المجزرة المروّعة بحق عائلة الطَّبيبة آلاء النَّجار تعبّر بوضوح عن الطبيعة الساديّة للاحتلال

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مجزرة الاحتلال المروّعة التي ارتكبها في استهدافه عبر غارة جوية منزل الدكتورة آلاء النجار، الطبيبة في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس، لترتقي جثامين أطفالها التسعة شهداء، بينما كانت تؤدي واجبها الإنساني على رأس عملها في المستشفى.

وأكدت حماس في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنّ هذه الجريمة البشعة تعبّر بوضوح عن الطبيعة الساديّة للاحتلال، ومستوى روح الانتقام المتجذّرة التي تُحرّك نتنياهو وزمرته من القتلة والوحوش البشرية، الذين يمارسون القتل الجماعي بدمٍ بارد ودون أي وازع أخلاقي أو إنساني.

وأشارت إلى أنه منذ بداية هذه الحرب الإجرامية، يتعمّد العدو الصهيوني استهداف الكوادر الطبية والمدنيين وعائلاتهم، في محاولة لكسر إرادتهم وثنيهم عن أداء واجبهم الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبهم، في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ الحديث بحق الطواقم الطبية.

وشددت حماس على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولن يُفلِت مرتكبوها من المحاسبة، وأن هذا الاحتلال الفاشي، بكل رموزه ومجرميه، مصيره إلى زوال حتمي بإذن الله، وستبقى دماء الشهداء لعنة تطاردهم حتى النهاية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #آلاء النجار

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