الهمص: لا شيء من المساعدات الخاصة بالمستشفيات دخل إلى قطاع غزَّة

أكد مدير المستشفيات الميدانية في غزة الدكتور مروان الهمص، أنّ لا شيء من المساعدات الخاصة بالمستشفيات دخل إلى القطاع حتى اللحظة.

وقال الهمص في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إننا "نتوقع توفر أقل من 40% من الأدوية في القطاع نهاية الشهر الحالي".

وأشار إلى أنّ المستشفى الوحيد العامل بالقطاع في جميع التخصصات هو مستشفى ناصر الطبي.

وأمس الجمعة، حذّرت منظمة الصحة العالمية، من انهيار وشيك للنظام الصحي في قطاع غزة، مع تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان، إن "العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة تواصل تهديد نظام صحي منهك بالأساس يوشك على الانهيار، بينما تتفاقم أزمة النزوح الجماعي للسكان والنقص الحاد في الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود والمأوى".

وأضافت، أن "أربعة مستشفيات رئيسية في غزة، هي مستشفى كمال عدوان، والمستشفى الإندونيسي، ومستشفى حمد للتأهيل والأطراف الاصطناعية، ومستشفى غزة الأوروبي، اضطرت إلى تعليق خدماتها الطبية خلال الأسبوع الماضي" بسبب قربها من مناطق الإخلاء وتعرّضها للهجمات (الإسرائيلية).

وتابعت المنظمة أنها سجّلت 28 هجومًا "إسرائيليًا" على الرعاية الصحية في غزة خلال الآونة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الهجمات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 697 هجومًا.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمولدات الكهربائية يفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، ويهدد ما تبقى من المرافق الطبية العاملة، خاصة في شمال القطاع.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاحتلال يسعى من خلال تدمير الأنظمة الكهروميكانيكية إلى إخراج أكبر عدد ممكن من المستشفيات عن الخدمة، مشيرة إلى أن المستشفى الأندونيسي خرج عن الخدمة تماماً بعد قصف ثلاثة مولدات كهربائية وخزانات الوقود الخاصة به.

وأضافت، أن الوضع الصحي شمال قطاع غزة بات كارثياً، في ظل انعدام الإمكانيات، ونفاد الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات في مختلف المستشفيات.

وأوضحت أن ما تبقى من مرافق طبية يعمل وفق كميات محدودة من الوقود، ما ينذر بانقطاع الخدمات الصحية العاجلة للجرحى والمرضى في أي لحظة.

وجددت وزارة الصحة مناشدتها العاجلة للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للضغط على الاحتلال من أجل السماح الفوري بدخول المولدات الكهربائية والوقود، وإنقاذ المنظومة الصحية من الانهيار التام.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ، عمد "الجيش الإسرائيلي" إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظم مستشفياتها عن الخدمة، ما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.



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المصدر / فلسطين أون لاين