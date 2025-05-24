منسِّق صفقة "شاليط" : نتنياهو يعرقل عمدا التوصل إلى اتفاق مع حماس والأسباب واضحة

أكد منسِّق صفقة شاليط دافيد ميدان، أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعرقل عمدا التوصل إلى اتفاق مع حماس لأسباب سياسية.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن ميدان قوله، إنّ الولايات المتحدة عرضت على "إسرائيل" وقفًا لإطلاق النار على غرار لبنان لكن نتنياهو رفض.

وأوضح، أن استمرار نتنياهو في اتهام حماس بعدم الرغبة بالتوصل إلى اتفاق لا يضمن إنهاء الحرب.

تأتي تلك التصريحات بعد ساعات من تأكيد رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك، إن الحرب التي يشنّها الجيش "الإسرائيلي" في قطاع غزة منذ 594 يومًا تعتبر حرب سياسية هدفها الحفاظ على الائتلاف الحاكم.

وأكد باراك في تصريحات صحفية، أنّ شكوكًا كبيرة وواضحة تعتري عددًا من القيادات السياسية حول نجاح العملية العسكرية بقطاع غزة، وإمكانية تحقيق نتائج مختلفة عن العمليات السابقة.

وأضاف، "نحن بحاجة لقيادة تسعى لإعادة الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب العبثية"، مجددًا تأكيده أنّ العملية العسكرية في غزة لن تؤدي إلى تحقيق انتصار على حماس.

وحذّر باراك من أن استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة تزيد عزلة "إسرائيل" السياسية والقانونية وتقتل عددا من الأسرى الأحياء، مشيرًا إلى أنّ احتلال غزة وتهجير مليوني فلسطيني وتوطين الإسرائيليين محلهم مجرد أوهام سترتد على "إسرائيل".





المصدر / فلسطين أون لاين