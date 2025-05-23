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محدث مجازر دامية وقصفٌ متواصل.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 594

23 مايو 2025 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
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مجازر دامية وقصفٌ متواصل.. حرب الإبادة الجماعيَّة تدخل يومها الـ 594

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ594 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الصحة، أمس الخميس، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,613 شهيدًا، و10,156 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 53,762 شهيدًا و 122,197 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 4 شهداء  في قصف مسيرة الاحتلال مجموعة من المواطنين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي تل السلطان غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خان يونس.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق عناصر تأمين وحماية المساعدات، ما أسفر عن استشهاد 6 عناصر، ثم استهدف الاحتلال سيارات الاسعاف التي هرعت إلى موقع المجزرة لنقل الشهداء والمصابين.

واستشهد طفلان وإصابة عدد آخر في قصف شقة سكنية لعائلة "أبو عكر" في مخيم خان يونس، والطفلين هما "الطفلة هبة نايف غازي أبو عكر، الطفل محمد نايف غازي أبو عكر".

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد علاء رمضان الدغمة وصلاح خليل الدغمة وزوجته وأطفاله وخليل رمضان الدغمة وزوجته وأطفاله بعد مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال بقصف منزلهم في عبسان الجديدة بخانيونس.

ونفذ الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 3 شهداء في غارة "إسرائيلية" استهدفت منزلًا عند مفترق عبد العال بشارع الجلاء في مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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