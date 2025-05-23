مجازر دامية وقصفٌ متواصل.. حرب الإبادة الجماعيَّة تدخل يومها الـ 594

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ594 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الصحة، أمس الخميس، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,613 شهيدًا، و10,156 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 53,762 شهيدًا و 122,197 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 4 شهداء في قصف مسيرة الاحتلال مجموعة من المواطنين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي تل السلطان غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خان يونس.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق عناصر تأمين وحماية المساعدات، ما أسفر عن استشهاد 6 عناصر، ثم استهدف الاحتلال سيارات الاسعاف التي هرعت إلى موقع المجزرة لنقل الشهداء والمصابين.

واستشهد طفلان وإصابة عدد آخر في قصف شقة سكنية لعائلة "أبو عكر" في مخيم خان يونس، والطفلين هما "الطفلة هبة نايف غازي أبو عكر، الطفل محمد نايف غازي أبو عكر".

ونفذ الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 3 شهداء في غارة "إسرائيلية" استهدفت منزلًا عند مفترق عبد العال بشارع الجلاء في مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين