الحوثي: سنواصل التصعيد دعماً لغزة والمقاومة.. و"إسرائيل" تفشل في ردعنا

اليمن/ فلسطين أون لاين:

جدّد قائد حركة "أنصار الله" اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، تأكيده على التزام اليمن الثابت والراسخ بدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة لن تُقابل إلا بمزيد من التصعيد في المواقف والعمليات.

وقال الحوثي في كلمته الأسبوعية حول مستجدات العدوان على غزة: "نؤكد أن موقفنا الداعم لغزة ومقاومتها هو موقف إيماني وأخلاقي لا يمكن التراجع عنه. وكلما تصاعدت جرائم العدو، تصاعد دعمنا"، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في كسر الإرادة اليمنية رغم غاراته المتكررة على الحديدة ومحاولاته البائسة للردع.

وكشف الحوثي أن اليمن نفذ هذا الأسبوع عمليات نوعية بـ8 صواريخ فرط صوتية وباليستية وطائرات مسيّرة، منها 3 صواريخ استهدفت مطار اللد، ما أحدث تأثيراً مباشراً على حركة الطيران، وأربك حسابات العدو.

ولفت إلى أنّ العديد من شركات الطيران "مددت تعليق رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة، وذلك ضمن تأثير مهم للعمليات اليمنية".

وأشار السيد الحوثي إلى التصريحات الإسرائيلية التي "تبين مدى تأثير العمليات اليمنية، وتبين عجز العدو الإسرائيلي عن ردع الموقف اليمني أو التأثير عليه".

وبشأن العدوان الإسرائيلي على الموانئ في الحديدة بـ22 غارة، قال السيد الحوثي إنّ الاحتلال "حاول أن يقدم حالة ردع لإيقاف العمليات اليمنية، لكنّه فشل تماماً".

كما أنّ حاملة الطائرات "ترومان" الأميركية "غادرت وهي تحمل عنوان الفشل بخسارة 3 مقاتلات"، وفق ما أكد السيد الحوثي.

وفي حديثه عن غزة، قال: "هذا الأسبوع كان من أكثر الأسابيع دموية في القطاع، حيث يرتكب العدو مجازر إبادة وسط مجاعة كارثية وصمت دولي مخزٍ"، داعياً الأمة العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك الفاعل لنصرة غزة ومقاومتها.

وانتقد الحوثي مواقف الدول الغربية التي تندد بحوادث فردية بينما تغضّ الطرف عن الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة، مؤكداً أن ما يجري هو "امتحان إنساني وأخلاقي"، وأن "العدو الصهيوني يعوّض فشله العسكري في غزة بارتكاب مجازر بحق المدنيين".

وفي ختام كلمته، دعا الحوثي الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في تظاهرات الجمعة تضامناً مع غزة، مشدداً على أن استنهاض الأمة وتثبيت الوعي بالموقف من فلسطين هو "أحد أشكال الجهاد في سبيل الله".