فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصِّحَّة: استهداف الاحتلال المولدات الكهربائية يُفاقم الوضع الكارثي في مستشفيات غزَّة

أولمرت: ما يقوم به جيش الاحتلال في غزَّة يقترب من "جريمة الحرب"

المكتب الحكومي: الاحتلال يواصل منع دخول شاحنات المساعدات إلى غزَّة

بلدية غزّة تحذّر من أزمة مياه كبيرة بسبب استمرار أزمة الوقود

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوّات الاحتلال

شهداء بالعشرات ومفقودون تحت الأنقاض.. حرب الإبادة الجماعيَّة تدخل يومها الـ 593 تواليًا

شهيد في قصف طيران الاحتلال مركبة جنوبي لبنان

للمرة الثانية: الاحتلال يفجِّر منزل الشَّهيد عبد القادر القواسمي في الخليل

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 21 مايو 2025

أستراليا تنضمُّ إلى دعوة "إسرائيل" للسَّماح بدخول المساعدات إلى غزَّة

"حربٌ بلا هدف"

أولمرت: ما يقوم به جيش الاحتلال في غزَّة يقترب من "جريمة الحرب"

21 مايو 2025 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
...
أولمرت: ما يقوم به جيش الاحتلال في غزَّة يقترب من "جريمة الحرب"

قال رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" السابق إيهود أولمرت، إن ما يقوم به جنود الاحتلال في قطاع غزة، يقترب من أن يكون جريمة حرب.

وأكد أولمرت خلال مقابلة صحفية، أن "هذه الحرب بلا هدف، ولا فرصة لها لتحقيق أي شيء يمكن أن يحفظ حياة الأسرى".

وأضاف، أن "الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء يقتلون، إلى جانب عدد كبير من الجنود الإسرائيليين، وهذا أمر مستفز ومثير للغضب".

وتأتي تصريحات أولمرت في ظل تصاعد الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الحرب على قطاع غزة لليوم الـ 593، والتي ترتكب فيها حكومة بنيامين نتنياهو، إبادة جماعية خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وقبل ساعات من تصريحات أولمرت، هاجم رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، اللواء الاحتياط يائير جولان، حرب الإبادة الجماعية على غزة، قائلًا: إن "الدولة العاقلة لا تشن حربًا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تتخذ من طرد السكان هدفًا لها".

وفي حديثه حسب ما نشر موقع "معاريف" العبري، وصف جولان استمرار الحرب في غزة بأنه يخدم أجندات سياسية، لا الأهداف العسكرية.

وأضاف: "لقد أنهينا فعليًا المهمة العسكرية في مايو ويونيو من العام الماضي، لكن منذ ذلك الحين تحولت الحرب إلى وسيلة لبقاء الحكومة".

وأكد جولان أن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها، قائلاً: "لم نقضِ على حماس، ولم نُسقطها سياسياً أو عسكرياً، ولم نعد الأسرى".

 وشدد على أن الأولوية الآن يجب أن تكون لإعادة الأسرى، باعتبارها قضية إنسانية ووطنية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #تصريحات أولمرت #تصريحات يائير غولان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة