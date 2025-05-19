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حماس تحمُّل الاحتلال مسؤوليَّة حياة زوجة وطفل الشَّهيد سرحان بعد اختطافهما

19 مايو 2025 . الساعة 17:24 بتوقيت القدس
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حماس تحمُّل الاحتلال مسؤوليَّة حياة زوجة وطفل الشَّهيد سرحان بعد اختطافهما
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية- حماس، أن دخول قوة خاصة صهيونية مدينة خانيونس، متنكّرة بزيّ نساء، ومحاولتها اختطاف القائد في ألوية الناصر صلاح الدين، أحمد كامل سرحان، والذي أفشل العملية وارتقى شهيداً بالاشتباك المباشر مع القوة؛ يمثِّل فشلا جديدا لهذا الجيش الفاشي وقيادته الإرهابية.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، اليوم الإثنين، "إن اختطاف القوة الصهيونية المدعومة بكل أشكال التغطية الجوية والميدانية؛ لزوجة وطفل الشهيد سرحان، واستخدامهما كدروع بشرية للانسحاب من المكان؛ هو انتهاكٌ صارخٌ متجدِّد للقوانين والأعراف الإنسانية".

وحملت حماس، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الزوجة والطفل، وكل المختطفين في سجونه ومعتقلاته؛ مطالبةً المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة، والتدخل الفوري لحمايتهم والإفراج عنهم.

كما أكدت، أن الإرهاب الصهيوني المتواصل، وتهديداته المتصاعدة بالإخلاء والنزوح القسري، وآخرها صباح اليوم في مدينة خانيونس؛ لن تدفع الشعب بغزة للاستسلام لمخططات الاقتلاع والتهجير أو التخلّي عن حقوقه الثابتة في الحرية وتقرير المصير.

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#قطاع غزة #غزة #خانيونس

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