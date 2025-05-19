الهلال الأحمر: كافة مستشفيات قطاع غزّة تعمل بشكلٍ جزئي والأوضاع تفوق الكارثة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال استهدف محيط مستشفى ناصر الطبي الوحيد المتبقى في جنوب القطاع.

وأوضح الهلال الأحمر في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الأهالي يفترشون الشوارع في مواصي خانيونس بسبب أوامر إخلاء إسرائيلية.

وأضاف، أن "طواقمنا تعمل بثلث قدراتها التشغيلية بسبب منع مركباتنا واستهدافها"، لافتًا إلى أن 75% من مركبات الدفاع المدني خارج الخدمة بسبب نفاد الوقود وعدم وجود قطع غيار.

وتابع " لم تعد هناك أماكن آمنة في القطاع والقصف العشوائي لا يتوقف".

وأكد الهلال الأحمر، أن كافة المستشفيات تعمل بشكل جزئي والأوضاع تفوق الكارثة.

وأكمل "من لم يمت بالقصف مهدد بفقدان حياته بسبب المجاعة في القطاع".

وفجر اليوم، شن طيران الاحتلال غارة على معمل الأدوية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع.

ويواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ591 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع، وفق معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة بغزة أمس الأحد، إلى 53 ألفًا و339 شهيدًا، بالإضافة لـ 121 ألفًا و34 مصابًا بجروح متفاوتة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين اون لاين