مجازر دامية في غزَّة.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على القطاع لليوم الـ 591

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ591 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,340شهيدًا، 9,357 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 53,486 شهيدًا و 151,398 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة أولغا تشيريفكو للجزيرة إن هناك قصفا متواصلا للمستشفيات يودي بحياة الكثيرين.

وطالبت المتحدثة بفتح المعابر فورا. ووصفت الأوضاع التي يواجهها المدنيون في غزة بأنها شنيعة ولا تصدق، وأن الناس يتركون للموت مع الانهيار الكامل للأوضاع الصحية هناك.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

مساء اليوم الإثنين، ارتقى 3 شهداء على الأقل وإصابات وصلوا مستشفى شهداء الأقصى جرّاء استهداف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في منطقة المشاعلة جنوب دير البلح.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني جثث 7 شهداء من شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهم: محمود ماجد عرفات، بكر محمد بركة، إبراهيم خيري عرفات، ضياء أحمد عصفور، صلاح فوزي البريم، محمد عوض شاهين، ومحمد زياد أبو عنزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي "الفيري" و"الكيلاني" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستشهد خمسة مواطنين من عائلة "أبو دقة"، اليوم الإثنين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الشهداء هم: جمانة كمال محمد أبو دقة، وسام محمد علي أبو دقة، سراج محمد علي أبو دقة، جولان محمد علي أبو دقة، وجيلان محمد علي أبو دقة.

ارتقى 3 شهداء، مساء اليوم الاثنين، إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة اللوح ببلدة الزوايدة شمال دير البلح وسط قطاع غزة، وهم: محمد خالد اللوح، حمزة خالد اللوح، وأسامة خالد اللوح.

وفي استهدافٍ مماثل، ارتقى 6 شهداء باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الخور" في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ارتقى 7 شهداء بينهم سيدة وفتاة وأُصيب 15 آخرين في غارة جوية "إسرائيلية" على مدرسة الحساينة والتي تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 6 شهداء باستهداف الاحتلال منزلًا لعائلة الخور في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

أطلق، فجر اليوم الإثنين، محاصرون داخل المستشفى الإندونيسي، نداء إغاثة للمجتمع الدولي بالتدخل لوقف استهدافات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى.



وارتقى 16 شهيدًا وأُصيب آخرون، في سلسلة غارات عنيفة شنها الاحتلال على مناطق متفرقة من المدينة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن طيران الاحتلال شنّ غارة على معمل الأدوية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون، بقصف الاحتلال منزلين بحي العمور شرقي بلدة الفخاري شرق خانيونس.

وأفادت مصادر محلية، بوصول جثمان الشهيد أحمد سرحان إلى مستشفى ناصر الطبي الذي ارتقى في عملية اغتيال نفذتها القوة الإسرائيلية التي تسللت إلى مناطق شارع الكتيبة وشارع 5 بخانيونس جنوب قطاع غزّة.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما قصفت طائرات الاحتلال عدة منازل في محيط مستشفى العودة - تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في محيط مسجد أم المساكين جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة إن هناك جثامين لشهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في ساحة المستشفى الإندونيسي شمالي غزة ولا يستطيع أحد انتشالهم.

كما استهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب سوق الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين.

وارتقى 5 شهداء في قصف استهدف منزلا في خانيونس، وأصيب أربعة آخرون في قصف استهدف منزلا في محيط مدينة حمد.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، عدة قذائف باتجاه بلدة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، في إطار التصعيد المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع.

وارتقى شهيدان وأُبلغ عن إصابات إثر قصف طائرة استطلاع إسرائيلية لمجموعة مواطنين على بوابة ملعب اليرموك في مدينة غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة عيد في محيط مسجد أحمد ياسين، جنوب النادي الأهلي في مخيم النصيرات وسط القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين