جيش الاحتلال يدعي رصد صاروخين أطلقا من غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه رصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه مستوطنات محاذية للقطاع جنوبي البلاد، حيث اعترض أحدهما، بينما سقط الآخر بمنطقة مفتوحة قرب كيسوفيم.

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراض صاروخ من أصل اثنين أطلقا من قطاع غزة تجاه غلاف غزة الجنوبي.

وقال الجيش، في بيان، إن سلاح الجو الإسرائيلي رصد عملية الإطلاق، واعترض أحد الصاروخين.

وتزامن إطلاق الصاروخين مع انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق محاذية لغزة.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.