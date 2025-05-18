استشهاد 5 صحفيين في غارات إسرائيلية متفرقة على غزة

استشهد خمسة صحفيين فلسطينيين، منذ فجر اليوم الأحد، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، ليرتفع عدد شهداء الصحافة إلى 222 منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر إعلامية محلية باستشهاد الصحفي عبد الرحمن توفيق العبادلة استُشهد في بلدة القرارة شرق مدينة خانيونس، بعد انقطاع الاتصال معه منذ يومين.

في حين استشهد الصحفي أحمد الزيناتي وزوجته نور المدهون، إلى جانب طفليهما محمد وخالد، جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمتهم في مخيم سنابل قرب المستشفى الميداني الكويتي غرب مدينة خانيونس.

وفي غارةٍ إسرائيلية أخرى، استُشهد المصور الصحفي عزيز الحجار برفقة زوجته وأطفاله، عقب قصف منزله في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، ارتقت الصحفية نور قنديل إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلها، ما أدى أيضًا إلى استشهاد ابنتها وزوجها الصحفي خالد أبو سيف.

ويواصل جيش الاحتلال استهداف الصحفيين في غزة بشكل متعمد، سواء خلال تأدية مهامهم الميدانية أو داخل منازلهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية الطواقم الصحفية أثناء النزاعات المسلحة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 101 فلسطيني في غارات إسرائيلية على القطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، 45 منهم في مدينة غزة وشمالي القطاع.

وكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ 48 الماضية، من حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، وارتكبت المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين والنازحين؛ لا سيما في محافظة خانيونس، جنوبي القطاع المحاصر.

المصدر / فلسطين أون لاين