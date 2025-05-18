40 شهيدا بمجازر إسرائيلية دامية في مواصي خان يونس

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، ليلة الأحد، في مجازر إسرائيلية دامية بعد قصف طائرات الاحتلال خيامًا تؤوي نازحين ومنازل سكنية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غلرات على 3 خيام وشقة سكنية على الأقل في منطقة المواصي؛ أسفرت عن استشهاد 40 شهيدًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في منطقة المواصي، مشيرًا إلى اندلاع حرائق في الخيام التي كانت تأوي نازحين أثناء نومهم.

وأوضح أن الأعداد الكبيرة من الشهداء فاقت قدرة مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ما أدى إلى امتلاء ثلاجات الموتى والساحات الخارجية بالجثامين.

واستشهد 12 شهيداً في قصف الاحتلال منزلا لعائلة نصر في جباليا النزلة شمالي غزة، وهم:

كما استشهد 9 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة عياش بالقرب من دوار أبو أنور شمالي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة

واستشهد عدد من الشهداء عرف منهم فرج نصر الله الفرا وبسام فرج الفرا جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة الفرا في منطقة الفخاري شرقي مدينة خانيونس.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وأعلنت الخدمات الطبية أنها انتشلت 4 شهداء وعدد من المصابين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة مقاط في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأفاد مستشفى العودة النصيرات بوصول شهيدين و4 إصابات بينهم طفل وطفلة جراء قصف طائرات الاحتلال “الإسرائيلي” منزلًا بالقرب من دوار أبو أنور ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة

ونجا طواقم الدفاع المدني بعد إعادة طائرات الاحتلال قصف منطقة كانوا يتفقدونها بعد غارة جوية على تل الزعتر شمالي قطاع غزة

وقصفت طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا بمحيط مستشفى العودة في تل الزعتر شمالي قطاع غزة

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة السوارحة غربي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة

وقصف طيران الاحتلال عددا من المنازل لعائلة بركة في بلدة عبسان ومنزل لعائلة المصري في بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة

وشنت طائرات الاحتلال غارة محيط مستشفى الخير غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة

المصدر / فلسطين أون لاين