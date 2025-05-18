في يومها الـ 590 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعيَّة في قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ أن استأنفتها قبل 62 يومًا، وبعد 590 يومًا على بدء العدوان، عقب تنصل رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار، مستندًا إلى دعم سياسي وعسكري أمريكي، وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي.

وشن جيش الاحتلال عشرات الغارات، في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، منذ بداية مارس الماضي؛ وهو ما يرسم مشهدًا قاسيًا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع.

وفي أبرز التطورات الميدانية

استشهد 7 مواطنين في قصف من مسيّرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين، أثناء حفرهم بئر مياه قرب مدرسة عباد الرحمن في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، عُرف منهم إبراهيم محمد خلة، فوزي الددا، أنس شنن، حسن أبو وردة، طارق طنبورة.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية محيط مدرسة عسقلان جنوبي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة ، في حين أطلقت طائرة مسيرة من نوع " كواد كابتر" نيرانها بشكل عشوائي في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مكثف وغارات جوية وإطلاق نار على حي العمور شرقي بلدة الفخاري جنوبي قطاع غزة.

وانتشل جثمان الشهيد فرج نصر الله الفرا من منزله الذي تعرض للقصف الليلة في بلدة الفخاري ونقل لمشفى ناصر.

وارتقى شهيد بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة العامودي، غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرة إسرائيلية مُسيَّرة مئذنة المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية نيران رشاشاتها تجاه المواطنين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستشهد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة البِركة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأصيب 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزلين لعائلة "طبش" و"شتات" محيط مدرسة عسقلان جنوب بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد أكثر من 102 مواطن جراء العدوان الإسرائيلي على أرجاء متفرقة من قطاع غزة منذ منتصف الليل.

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال صباح اليوم منزلا لعائلة شُعلق في الفالوجة شمال قطاع غزة

وأعلنت مصادر عائلية استشهاد الصحفي عبد الرحمن توفيق العبادلة ويزن جودة العبادة جراء قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس.

واستشهد الصحفي عزيز الحجار رفقة زوجته وأولاده في قصف إسرائيلي على منطقة بئر النعجة شمال غزة.

وارتقى 15 شهيدا معظمهم من النساء الأطفال وفقد آخرون تحت الأنقاض بغارة “إسرائيلية” استهدفت منزلًا مكتظًا بالسكان بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة

وقصفت طائرات الاحتلال صباح اليوم منزلاً لعائلة عفانة خلف محطة البراوي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

وشنت طائرات الاحتلال غارة صباح اليوم على أرض زراعية في حارة أبو فياض بمنطقة المشاعلة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع

وارتقى شهداء وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منزلاً لعائلة نصر في محيط محطة خلة بجباليا النزلة شمالي قطاع غزة

وارتقى 40 شهيدا في قصف إسرائيلي على منازل وخيام للنازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهدت الإعلامية نور قنديل وزوجها خالد أحمد أبو سيف وطفلتهما في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي بشارة بدير البلح وسط قطاع غزة

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى 5 شهداء بينهم أطفال وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منزلا شمالي قطاع غزة

واستشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منزلا في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين