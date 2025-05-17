في غزة.. بصلة بـ51 شيكل تعكس عمق الأزمة الإنسانية تحت الحصار

في مشهد يختصر معاناة شعب بأكمله، ظهرت في أحد أسواق غزة صورة لبصلات يُباع بعضها بأسعار كُتبت عليها مباشرة من قبل أحد التجار، تراوحت بين 33 و51 شيكل للحبة الواحدة، في مؤشر صارخ على الارتفاع الجنوني لأسعار الخضروات، وندرتها في الأسواق المحلية نتيجة استمرار الحرب والحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع.

وأثارت الصورة، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، صدمة واسعة، حيث بدت البصلات مرقمة يدويًا وكأنها معروضة في مزاد، وليست مجرد سلعة غذائية أساسية، فيما يرى كثيرون أنها تلخص حجم الكارثة الإنسانية التي يمر بها القطاع منذ أشهر.

ويعاني سكان غزة من أزمة حادة في توفر المواد الغذائية الأساسية، بسبب منع دخول الشاحنات التجارية، واستهداف البنية التحتية الزراعية، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما جعل الحصول على خضروات مثل البصل والطماطم تحديًا يوميًا للمواطنين.

وأكد تجار محليون أن أسعار الخضروات تضاعفت بشكل غير مسبوق، حيث يُباع الكيلوغرام من بعض الأصناف بأضعاف مضاعفة لسعره الطبيعي، بسبب ندرة العرض وغياب الاستيراد، مشيرين إلى أن "البصلة الواحدة أصبحت تُسعّر بحسب الوزن والنوع، في ظل العجز الكلي عن توفير كميات كافية للسوق".

من جهتها، حذّرت منظمات دولية، من بينها برنامج الأغذية العالمي، من اقتراب غزة من "مجاعة حقيقية"، في ظل العجز الكبير في سلاسل الإمداد الغذائي وغياب الأمن الغذائي لنحو مليوني مواطن.

في هذا السياق، يرى مراقبون أن الصورة تعكس ليس فقط شدة الأزمة الاقتصادية، بل أيضًا حجم الصمت الدولي تجاه معاناة المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، الذين يجدون أنفسهم تحت حصار مزدوج: حصار القصف، وحصار الجوع.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق سلطات الاحتلال معابر قطاع غزة بوجه المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية كالخضروات ومسلتزمات الحياة، ما أدخل نحو 2.4 مليون فلسطيني في حالة مجاعة.

المصدر / فلسطين أون لاين