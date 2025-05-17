جمعية العودة تحذِّر من توقّف الخدمات الصّحيّة والمجتمعيّة خلال الأيّام القادمة

حذّر مدير عام جمعية العودة الصحية والمجتمعية رأفت المجدلاوي، من توقّف الخدمات في الجمعية خلال الأيام القادمة بسبب عدم وصول أية إمدادات طبية منذ أكثر من سبعين يومًا.

وقال المجدلاوي في تصريح صحفي، اليوم السبت، إنّ الجمعية لم تتوقف منذ بداية العدوان من خلال مستشفيات العودة في شمال ووسط قطاع غزة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والحماية المجتمعية المنتشرة في كافة محافظات غزة.

وأوضح، أنّ هذه الخدمات مهددة بالتوقف التّام خلال الأيام القادمة بسبب عدم وصول أية إمدادات طبية منذ أكثر من سبعين يومًا، بالإضافة إلى أن مستشفى العودة في شمال قطاع غزة لم تصلها أية إمدادات من السولار منذ17/4/2025، ومستشفى العودة في وسط قطاع غزة منذ 17/2/2025.

وأشار إلى أن نقص الإمدادات الطبية سيُؤثّر على الخدمات المُقدّمة والتي تُقدّم بالأساس بالحد الأدنى، لافتًا إلى أن الجمعية بدأت بإجراءات تقشفية لإدارة مخزون المحروقات المتوفر،.

وأضاف المجدلاوي، أنّ "هناك (7) سيارات إسعاف من أصل (9) سيارات تم إيقافها بسبب عدم توفر البنزين، بالإضافة إلى تقليل ساعات العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية والحماية المجتمعية من أجل توفير استهلاك السولار".

وناشد المجدلاوي كافة الأطراف ذات العلاقة من أجل توفير الإمدادات الطبية وتوفير المحروقات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات في مرافقها ومراكزها الصحية والمجتمعية.

وشدد على ضرورة الالتزام بمعايير العمل الإنساني في أوقات النزاعات والحروب، وتحييد المرافق الصحية باعتبارها أعيان مدنية من أي شكل من أشكال الاستهداف أو الحرمان.



المصدر / فلسطين أون لاين