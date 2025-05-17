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لماذا تراجع نتنياهو عن حضور مراسم تنصيب البابا في الفاتيكان؟

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لماذا تراجع نتنياهو عن حضور مراسم تنصيب البابا في الفاتيكان؟

17 مايو 2025 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
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لماذا تراجع نتنياهو عن حضور مراسم تنصيب البابا في الفاتيكان؟

كشفت وسائل الإعلام العبري، أنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تراجع عن حضور مراسم تنصيب البابا الجديد بسبب مخاوف من تنفيذ مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه.

وقد أجرى مكتب نتنياهو اتصالات مع إيطاليا والفاتيكان للتأكد من عدم تنفيذ أمر التوقيف الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، لكن الردود التي وردت لم تمنح ضمانات واضحة بشأن تجاهل أو تنفيذ مذكرة الاعتقال.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن مكتب نتنياهو قرر التراجع عن الزيارة وعدم المجازفة بعد تلقيه ردودا وُصفت بأنها غير مطمئنة.

وأعلن الفاتيكان أنه سيتم تنصيب البابا ليوم الـ 14 رسميا خلال قداس غدا الأحد، وسيلقي أول خطبة عامة في الـ21 من الشهر نفسه.

ويواجه البابا الجديد الكثير من التحديات، من تراجع شعبية الكنيسة في أوروبا إلى مالية الفاتيكان، مرورا بالتصدي لظاهرة التحرش بالأطفال في الكنيسة وتراجع الدعوات الكنسية.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الفاتيكان #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #اعتقال نتنياهو

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