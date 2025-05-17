في يومها الـ 589.. الاحتلال يصعِّد جرائم الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ589 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة، أمس الجمعة، أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,985 شهيدًا، 8,173 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الاسرائيلي" إلى 53,119 شهيدًا و 120,214 إصابةً منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وقال مدير مستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة الطبيب مروان السلطان، إنّ الوضع داخل المستشفى كارثي بعد استهداف محيطه وانهيار الأسقف الزائلة وتشققات في الجدران.

وأشار إلى أن نسبة الإصابات الخطيرة ارتفعت إلى 70% من مجمل الإصابات ولا نستطيع التعامل معها نتيجة الأوضاع الراهنة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار على بلدة وادي السلقا جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي على منطقتي أبو هولي وأبو العجين والجعفراوي وسط إطلاق نار مكثف جنوب شرقي مدينة دير البلح.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف طائرة مروحية خيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بسماع دوي انفجار جرّاء نسف جيش الاحتلال لمباني سكنية في بلدة القرارة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف طيران الاحتلال منزلًا شرقي جباليا شمال قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي تزامنًا مع إطلاق نار يستهدف المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال قرب مفرق مرتجى ومحيط الجامعة الإسلامية شرق مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

كما أصيب 5 مواطنين بينهم طفلة وفتاة وامرأة حامل، في قصف الاحتلال خيمة لعائلة "سلامة" قرب أبراج طيبة غربي المدينة.

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال منزلا في تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على تل الزعتر ومناطق متفرقة من جباليا شمالي القطاع.

وأقدم جيش الاحتلال على تفجير روبوت مفخخ في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمال القطاع، ولحقت أضرار في قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الأندونيسي بعد تفجير روبوت في المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين إثر غارة شنها طيران الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين