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نشرته "سرايا القدس" بعد سيطرتها على طائرة..

كاميرا مسيّرة "إسرائيلية" توثق جريمة إعدام جريح أعزل في خانيونس (شاهد)

16 مايو 2025 . الساعة 16:59 بتوقيت القدس
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كاميرا طائرة مسيّرة توثق جريمة إعدام جريح أعزل في خانيونس
غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن مشهد صادم وثقته كاميرا طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز Max Evo، بعد أن سيطرت عليها خلال المواجهات في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت السرايا -في مقطع الفيديو- أن المسيّرة من طراز "إيفو ماكس" كانت مزودة بقنبلة، وذلك قبل تنفيذها مهمة هجومية في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويظهر في المشهد رجل فلسطيني جريح وأعزل يجلس بين أنقاض مبانٍ مدمرة، محاولًا إجراء اتصال لطلب النجدة، إثر إصابة تعرض لها. وبعد لحظات من محاولته الاستغاثة، باغتته قنبلة ألقتها الطائرة المسيّرة ذاتها، لترديه شهيدًا على الفور.

وذكر الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المواطنين الفلسطينيين العزل بإسقاط القنابل عليهم من الطائرات المسيّرة.

وتأتي عملية الاستيلاء على المسيّرة ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة، إذ بثت سرايا القدس، في الثاني من الشهر الجاري، مشاهد من السيطرة على مسيّرة إسرائيلية من نوع "ماتريس 350 آر تي كيه"، خلال تنفيذها مهام استخباراتية بخان يونس.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية من إسقاط والاستيلاء على 173 طائرة مسيّرة إسرائيلية، خلال الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2025، مما كشف عن نقاط ضعف في التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية.

واستولى مقاتلو المقاومة على 75 طائرة مسيّرة سليمة، وأسقطوا 37، كما استهدفوا دون إسقاط 61 طائرة أخرى، وفقا للتقارير الميدانية والأدلة المصورة التي حللتها وكالة سند للتحقق الإخباري التابعة لشبكة الجزيرة.

 

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