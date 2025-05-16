فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: اعتداءات المستوطنين تصعيدٌ خطير في مخطط الضم والتهجير

الأورومتوسطي: "إسرائيل" تُصعِّد وتيرة "الإبادة الجماعيَّة" وتنفِّذ عمليات تدمير ممنهجة في غزَّة

أبو سلمية: القطاع الصِّحي في غزَّة يفقد السيطرة لارتفاع حجم الاستهداف "الإسرائيلي"

"التربية والتَّعليم": الاحتلال يشنُّ هجمة عدوانيَّة على المدارس غرب سلفيت

استشهاد مدير شرطة بيت حانون في قصف الاحتلال على شمال غزَّة

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة والقدس

البرش: الاحتلال يستخدم أسلحة حديثة ومحرمة دوليا في استهداف المنشآت المدنية بغزّة

مدير مستشفى العودة: عشنا ليلةً دامية وأعداد الشُّهداء والجرحى تتزايد في شمال غزَّة

ليلة دامية وعشرات الشهداء في الطُّرقات.. الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في قطاع غزَّة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

حماس: اعتداءات المستوطنين تصعيدٌ خطير في مخطط الضم والتهجير

16 مايو 2025 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
...
حماس: اعتداءات المستوطنين تصعيد خطير في مخطط الضم والتهجير

قالت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، إن عصابات المستوطنين تواصل بدعم من جيش الاحتلال وتحت غطاء حكومي صهيوني متطرف، تنفيذ اعتداءاتها الإجرامية، والتي كان آخرها فجر اليوم الجمعة في عدة قرى بمحافظة سلفيت وشمال غرب نابلس، بإحراق بئر المسعودية والسيارة التابعة لحارسه، ضمن مخطط لنهب الموارد الحيوية والاستيلاء على أراضي شعبنا تمهيدًا للضم والتهجير.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن استمرار أعمال التجريف والتدمير في أراضي بلدة بروقين، والهجمات المتكررة في محيط بئر المسعودية، يعكس تصعيدًا خطيرًا في سياق المشروع الاستيطاني التوسعي.

وأشادت بيقظة الأهالي في برقة ورامين والناقورة، وبجهود متطوعي الهلال الأحمر والدفاع المدني الذين تصدوا للاعتداءات رغم عراقيل الاحتلال ومنعه لوصول طواقم الإطفاء.

ودعت جماهير شعبنا إلى تصعيد المقاومة بكل الوسائل، والتصدي لعربدة المستوطنين ومخططات الاحتلال الهادفة لسرقة الأرض وتهجير السكان، مؤكدين أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد، وأن شعبنا سيبقى موحدًا في الدفاع عن حقوقه وثوابته الوطنية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة