حماس: اعتداءات المستوطنين تصعيدٌ خطير في مخطط الضم والتهجير

قالت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، إن عصابات المستوطنين تواصل بدعم من جيش الاحتلال وتحت غطاء حكومي صهيوني متطرف، تنفيذ اعتداءاتها الإجرامية، والتي كان آخرها فجر اليوم الجمعة في عدة قرى بمحافظة سلفيت وشمال غرب نابلس، بإحراق بئر المسعودية والسيارة التابعة لحارسه، ضمن مخطط لنهب الموارد الحيوية والاستيلاء على أراضي شعبنا تمهيدًا للضم والتهجير.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن استمرار أعمال التجريف والتدمير في أراضي بلدة بروقين، والهجمات المتكررة في محيط بئر المسعودية، يعكس تصعيدًا خطيرًا في سياق المشروع الاستيطاني التوسعي.

وأشادت بيقظة الأهالي في برقة ورامين والناقورة، وبجهود متطوعي الهلال الأحمر والدفاع المدني الذين تصدوا للاعتداءات رغم عراقيل الاحتلال ومنعه لوصول طواقم الإطفاء.

ودعت جماهير شعبنا إلى تصعيد المقاومة بكل الوسائل، والتصدي لعربدة المستوطنين ومخططات الاحتلال الهادفة لسرقة الأرض وتهجير السكان، مؤكدين أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد، وأن شعبنا سيبقى موحدًا في الدفاع عن حقوقه وثوابته الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين