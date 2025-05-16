مدير مستشفى العودة: عشنا ليلةً دامية وأعداد الشُّهداء والجرحى تتزايد في شمال غزَّة

قال مدير مستشفى العودة بتل الزعتر محمد صالحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجازر دامية في شمال قطاع غزة خلال السَّاعات الماضية، مستهدفًا منازل وخيام المواطنين وهم نيام.

وأضاف صالحة في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، "عشنا ليلة دامية واستقبلنا أكثر من 75 جريحا الليلة الماضية جرّاء قصف اللاحتلال المتواصل".

وأشار إلى أن المستشفى استقبل أكثر من 100 شهيد و67 مصابا منذ ليلة أمس، مؤكدًا أنّ الأعداد في تزايد.

ولفت صالحة إلى أنّ الخدمات الطبية توقفت في شمال القطاع باستثناء مستشفى العودة والإندونيسي.

وارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" مجازر مروعة بحق المواطنين في مدينة بيت لاهيا ومخيم جباليا، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مواطن جلهم من الأطفال وعشرات المفقودين.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء أكثر من 100 شهيد والعدد مرشح للزيادة، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة البرية والجوية والبحرية، وسط صعوبة في الوصول إلى العديد من الشهداء والمصابين العالقين تحت الأنقاض؛ بسبب استهداف قوات الاحتلال لفرق الإسعاف والطوارئ.

وطالت الاستهدافات عشرات المنازل شمال القطاع عرف منهم عائلات: الغندور، التتري، الزيناتي، السيد، طه، صالحة، الحسني، أبو علبة، والكيلاني.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه منذ الساعة الثانية عشرة وحتى اللحظة طواقمنا تهرع من استهداف لاخر ولم تتوقف عن العمل لحظة واحدة بسبب كثرة القصف شمال قطاع غزة.



المصدر / فلسطين أون لاين