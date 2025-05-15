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حماس تزفُّ شهداء طمون الأبطال وتدعو للنَّفير وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه

15 مايو 2025 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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حماس تزفُّ شهداء طمون الأبطال وتدعو للنَّفير وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ثلة من أبطال المقاومة الشهداء الذين ارتقوا صباح اليوم الخميس، في بلدة طمون قضاء طوباس، عقب اشتباكٍ بطولي مسلح خاضوه ضد قوات الاحتلال.

وقالت حماس في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن الشهداء كتبوا بدمائهم الزكية صفحة جديدة من صفحات العز والمجد، لتكون دماؤهم وقودًا لمعركة النصر والتحرير. 

وأوضحت، أنّ ارتقاء الشهداء الأبطال بعد مقاومة بطولية واشتباكات لساعات يؤكد مجدداً أنّ شعبنا لن يستسلم أمام آلة القتل والإرهاب الصهيونية، وأنّ خيار المقاومة بكل أشكالها هو الخيار الأوحد للرد على عدوان الاحتلال المتواصل بحق شعبنا. 

وشددت على أن جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتكررة لن تمر دون ردّ، وأن المقاومة قادرة على إيلام الاحتلال ومستوطنيه فوق كل شبر من أرضنا المحتلة. 

ودعت حماس جماهير شعبنا في الضفة الباسلة إلى تصعيد المواجهة والالتحام مع العدو، والتوحد على خيار المقاومة والصمود حتى رد العدوان ودحر الاحتلال عن أرضنا. 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #شهداء طمون

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