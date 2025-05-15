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قوات الاحتلال تغتال 4 مقاومين عقب مُحاصرة منزل في طمون

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محدث بالفيديو والصور قوات الاحتلال تغتال 4 مقاومين عقب مُحاصرة منزل في طمون

15 مايو 2025 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تغتال 4 مقاومين عقب مُحاصرة منزل في طمون

ارتقى أربعة شهداء، اليوم الخميس، في بلدة طمون جنوب طوباس، إثر عدوان نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرتهم داخل أحد المنازل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة إسرائيلية داهمت بلدة طمون وحاصرت منزلًا في البلدة، ؛ قبل أن تبدأ تعزيزات وآليات عسكرية بالدخول إلى البلدة والتوجه إلى المنزل المستهدف.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، أصوات إطلاق نار سُمعت في محيط المنزل المحاصر، فيما أكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال قصفت المنزل المستهدف بقذيفة "إنيرجا"؛ قبل أن يتصاعد الدخان من المنزل.

وأفادت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف "الإنيرجا" تجاه المنزل المستهدف، ما أدى إلى استشهاد أربعة شبان، قبل أن تقوم باختطاف جثامينهم.

وأوضح السكان أن قوات الاحتلال نكلت بجثامين الشهداء ونقلتهم بجرافة عسكرية إلى جهة غير معلومة.

في وقت لاحق، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن وحدة "الدوفدوفان" الخاصة نفذت عملية اغتيال بحق أربعة شبان فلسطينيين بعد محاصرتهم داخل بناية في البلدة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استخدمت خلال العملية قذائف مضادة للدبابات.

واعتلى جيش الاحتلال المنزل الذي حاصره وقصفه في بلدة طمون، وصادر أسلحة الشبان الذين تحصنوا داخله.

وبالتزامن مع ذلك، تسللت قوات خاصة إلى مدينة طوباس تبعتها تعزيزات عسكرية واقتحمت المدينة، وفجّرت مقهى واعتقلت عددًا من الشبان كانوا بداخله.

ومن جانبها، أعلنت "سرايا القدس- كتيبة طوباس"، أنّ مقاتليها "يتصدون لقوات الاحتلال في محاور القتال المختلفة ويمطرون قوات المشاة في محور الجامعة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #حصار منزل في طمون

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