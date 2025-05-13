بالأسماء.. تركيا تستقبل دفعةً خامسة من محرّري "طوفان الأحرار"

استقبلت الجمهورية التركية، صباح اليوم الثلاثاء، دفعة خامسة من الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار".

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن 9 أسرى جدد وصلوا اليوم إلى تركيا، ما يرفع عدد المحررين الذين استقبلتهم تركيا حتى الآن إلى 45 أسيرًا.

أسماء الأسرى المحررين في الدفعة الخامسة:

1. أحمد طالب خضر حمد – نابلس

2. بشير أحمد عودة حروب – الخليل

3. بهاء الدين علي حسن العدم – الخليل

4. محمد أحمد محمد الحج صالح – جنين

5. محمد جبر عودة حروب – الخليل

6. محمد نايف محمد بركات – طولكرم

7. محمود صدقي سليمان رضوان – قلقيلية

8. نافذ نايف سليم حاج حسين – نابلس

9. علي عبد الهادي البو – الخليل

وقد وصل هؤلاء الأسرى في إطار المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"، والتي شهدت الإفراج عن عدد كبير من الأسرى، في خطوة هامة نحو تعزيز صمود الحركة الأسيرة.

تفصيل الدفعات التي وصلت إلى تركيا:

الدفعة الأولى: 15 أسيرًا

الدفعة الثانية: أسيران (2)

الدفعة الثالثة: 13 أسيرًا

الدفعة الرابعة: 6 أسرى

الدفعة الخامسة: 9 أسرى

قائمة الأسرى المحررين الذين وصلوا إلى تركيا (حسب الترتيب الزمني):

الدفعة الأولى (15 أسيرًا):

1. إسحق طاهر صلاح عرفة

2. بهجت محمود جميل شقيرات

3. رمضان عيد رمضان مشاهرة

4. ساجد أحمد سليم أبو غلوس

5. عمار صدقي سليم أبو غلوس

6. فهمي عيد رمضان مشاهرة

7. محمد عودة إسحق عودة

8. ليلي أيوب محمد أبو رجيلة

9. سائد عبد السميع سليمان زيد

10. مؤيد شكري عبد الحميد حماد

11. مضر موسى أحمد أبو دية

12. محمود حماد محمود شريتح

13. موسى آدم سالم خليل

14. شادي عبد السميع سليمان زيد

15. محمود أسعد محمود عيسى

الدفعة الثانية (2):

16. مراد البرغوثي

17. جهاد النجار

الدفعة الثالثة (13 أسيرًا):

18. أحمد عارف خليل العصافرة

19. أحمد قاسم جميل أبو عواد

20. راغب أحمد محمد عليوة

21. رائد عيسى محمد الحروب

22. رأفت راجي محمود البطاط

23. عبد الناصر عطا الله شاكر عيسى

24. عثمان سعيد أحمد سعيد

25. علاء راتب عبد اللطيف قبها

26. عماد نعيم صالح الشريف

27. محمد خليل عدنان داود أبو سنينة

28. هيثم إسماعيل عبد الفتاح البطاط

29. يوسف حسن أحمد قيسية

30. يوسف خالد مصطفى كميل

الدفعة الرابعة (6 أسرى):

31. نائل البرغوثي

32. ربيع شبلي

33. شادي عودة

34. عمر طه

35. يسري الجولاني

36. إسماعيل حجازي

الدفعة الخامسة (9 أسرى):

37. أحمد طالب خضر حمد

38. بشير أحمد عودة حروب

39. بهاء الدين علي حسن العدم

40. محمد أحمد محمد الحج صالح

41. محمد جبر عودة حروب

42. محمد نايف محمد بركات

43. محمود صدقي سليمان رضوان

44. نافذ نايف سليم حاج حسين

45. علي عبد الهادي البو

يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار دخلت حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، وتم خلالها الإفراج عن 1777 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال، شملت أسرى محكومين بالمؤبد وأحكام عالية، ومحرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أُعيد اعتقالهم، إلى جانب أسرى من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، إضافة إلى نساء وأطفال.

وفي سياق متصل، كانت ماليزيا قد استقبلت 15 أسيرًا محررًا خلال الأسابيع الماضية ضمن الصفقة، فيما تتواصل الترتيبات لاستقبال دفعات أخرى في دول مختلفة خلال المرحلة القادمة.

المصدر / فلسطين اون لاين