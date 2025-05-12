الصِّحة: أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ في مستشفيات غزَّة تعمل بمعدات مُستهلكة

قالت وزارة الصحة في غزة، إنّ أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ تعمل بمعدات وأدوات طبية مستهلكة وأصناف مهمة غير متوفرة.

وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنّ الأقسام بحاجة عاجلة إلى أجهزة الأشعة المتنقلة وأجهزة التخدير وأجهزة طبية تساعد الطواقم الطبية في التدخلات الطارئة للجرحى.

وأوضحت، أنّ جراحات تخصصية كالعظام والأوعية الدموية والعيون والجراحة العامة لايتوفر لها أرصده من الآلات الجراحية وصواني العمليات .

وأشارت إلى أنّ أقسام المبيت تعاني من عجز كبير في الأسرة الطبية والأدوات المساعدة وعدم توفر أماكن مبيت للجرحى والمرضى.

وأضافت، أنّ "أرصدة الغازات الطبية مثل ثاني أكسيد الكربون والاثلين والاوكاسيد رصيدها صفر، بالإضافة إلى الأقمشة الخاصة بالعمليات وشراشف الأسرة والأكفان.

وأفادت وزارة الصحة، بأنّ إجراءات مكافحة العدوى مهددة جراء نقص أدوات النظافة كالكلور المركز وأنزيمات الغسيل والملح الخشن البلوري، مشددة على أنّ النقص الحاد في الأجهزة الطبية واللوازم العامة يزيد من مضاعفة الأزمة المركبة التي تعاني منها المستشفيات وتعيق عمل الفرق الطبية.

ونوَّهت إلى أنّ الطواقم الطبية العاملة على مدار الساعة لا يتوفر لها امدادات وقوائم غذائية.

وفي تصريحات سابقة، قال نائب منسق منظمة أطباء بلا حدود في غزة، إن الوضع في القطاع أكثر من كارثي. وأضاف أن "الطواقم الطبية تواجه صعوبة في التنقل ما يؤثر على برامجنا"، مشددًا على الحاجة الملحة إلى فتح المعابر وإدخال المستلزمات الطبية للعمل.

وتواصل "إسرائيل" منذ نحو شهرين منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقفت في 2 مارس/ آذار الماضي، عبور المساعدات من معابر كرم أبو سالم، وإيريز، وزيكيم، ما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل.

المصدر / فلسطين أون لاين