الأمم المتحدة تحذر من استغلال الاحتلال للمساعدات في غزة كوسيلة للتهجير

حذّرت الأمم المتحدة من استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة كوسيلة لإجبار السكان على النزوح، وذلك في بيان صدر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأشار المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، جيمس إلدر، في تصريح له، السبت، إلى أن الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في غزة تخالف المبادئ الإنسانية الأساسية.

وأوضح أن الخطة الإسرائيلية تتضمن اشتراط استخدام تقنية التعرف على الوجه للحصول على المساعدات، وهو ما اعتبره خرقًا خطيرًا لحقوق المدنيين.

تأتي هذه التصريحات وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع نتيجة العمليات العسكرية المستمرة ونقص الاحتياجات الأساسية للسكان، وذلك مع إغلاق المعابر مع قطاع غزة، منذ نحو شهرين على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين