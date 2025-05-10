فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لليوم الـ 582.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

ارتفاع صادم في حصيلة القتلى بالمجتمع العربي في الداخل المحتل

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 10 مايو 2025

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 10 مايو 2025

عقب مظاهرة رافضة للإبادة.. جامعة كولومبيا تعلّق دراسة عشرات الطلاب

بينهم زوجة أسير.. الاحتلال يقتحم مدن الضَّفة الغربيَّة ويشنُّ حملة اعتقالات

حماس: اغتيال المقاومين في الضَّفة لن يزيد شبابها إلا مزيداً من الإصرار على مواجهة الاحتلال

الأمم المتحدة تحذر من استغلال الاحتلال للمساعدات في غزة كوسيلة للتهجير

حدث أمني صعب في غزَّة والإعلام العبري يعلِّق: هذا ما أرادته حماس

تكايا غزة.. شريان الحياة الأخير مع استمرار المجاعة

الأمم المتحدة تحذر من استغلال الاحتلال للمساعدات في غزة كوسيلة للتهجير

10 مايو 2025 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
...
الأمم المتحدة تحذر من استغلال الاحتلال للمساعدات في غزة كوسيلة للتهجير

حذّرت الأمم المتحدة من استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة كوسيلة لإجبار السكان على النزوح، وذلك في بيان صدر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأشار المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، جيمس إلدر، في تصريح له، السبت، إلى أن الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في غزة تخالف المبادئ الإنسانية الأساسية.

وأوضح أن الخطة الإسرائيلية تتضمن اشتراط استخدام تقنية التعرف على الوجه للحصول على المساعدات، وهو ما اعتبره خرقًا خطيرًا لحقوق المدنيين.

تأتي هذه التصريحات وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع نتيجة العمليات العسكرية المستمرة ونقص الاحتياجات الأساسية للسكان، وذلك مع إغلاق المعابر مع قطاع غزة، منذ نحو شهرين على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#الأمم المتحدة #الاحتلال #تهجير #مساعدات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة