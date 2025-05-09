حماس: اتِّهامات السَّفير الأمريكيِّ تجافي الحقيقة وتخدم المخطَّطات الإسرائيليَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

عقَّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على اتهامات السفير الأمريكي لدى الاحتلال، مايك هاكابي، للحركة بالتحكّم بالمساعدات، ومتهما إياها بـ"تجويع السكان وعرقلة الوصول إلى حل".

وقالت حماس، في بيان صحافي، إن اتهامات هاكابي تُجافي الحقيقة، وتمثل ترديدًا لأكاذيب صهيونية فضحتها كافة المنظمات والوكالات الأممية التي عملت في قطاع غزة، كما أنها تأتي لتسويغ الانخراط في خطط التهجير والإخضاع الإسرائيلية عبر سياسة التجويع.

وأضافت، "لقد شهد العالم بأسره جريمة حرب غير مسبوقة، ارتكبها الإرهابي نتنياهو وحكومته الفاشية، بفرض سياسة تجويع مُعلَنة ومؤكَّدة على أكثر من مليونين وربع المليون إنسان، يتعرّضون للإبادة بشتى أنواع الأسلحة والوسائل".

وجددت حماس، تأكديها على حقّ الشعب في قطاع غزة في الحصول على المساعدات الإنسانية بكرامة، ووفقًا للآليات المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية.

وشددت، على أن المواقف التي عبّرت عنها الأمم المتحدة ووكالاتها، إلى جانب منظمات إنسانية دولية، والتي أكّدت رفضها المشاركة في أيّ خطط تنتهك المبادئ الإنسانية في قطاع غزة، توجب على المجتمع الدولي التحرّك العاجل لمنع عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أداةٍ لإدارة التجويع وانتهاكٍ صارخ للمعايير الإنسانية.

وطالبت حماس، في ختام بيانها، أن تتركّز الجهود على كسر الحصار الإجرامي الذي تفرضه حكومة مجرم الحرب نتنياهو على قطاع غزة، وإجبارها فورًا على فتح المعابر أمام قوافل المساعدات والشاحنات المتكدّسة على الجانب المصري من الحدود.