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حماس تهنِّئ البابا الجديد وتدعوه لمواصلة نهج سلفه في دعم المظلومين ورفض الإبادة في غزة

09 مايو 2025 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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حماس تهنِّئ البابا الجديد وتدعوه لمواصلة نهج سلفه في دعم المظلومين ورفض الإبادة في غزة

هنّأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البابا ليو الرابع عشر، بمناسبة انتخابه رئيسًا للكنيسة الكاثوليكية، متمنّيةً له التوفيق في أداء رسالته الروحية والإنسانية في ظلّ ما يشهده العالم من مآسٍ وكوارث، وفي مقدّمتها العدوان الصهيوني الوحشي المستمرّ على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت حماس في تصريح صحفي، أمس الخميس، إنها تتطلع إلى مواصلة البابا ليو الرابع عشر النهج الأخلاقي الذي عبّر عنه البابا الراحل فرانسيس في مناصرة المظلومين، والتحرّك الفاعل في المحافل الدولية، من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحقّ الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في غزة، ووقف الانتهاكات الممنهجة بحقّ المقدسات الإسلامية والمسيحية في أرض فلسطين.

وفي وقت سابق، تصاعد دخان أبيض من مدخنة كنيسة السيستين في الفاتيكان، ودقت أجراس كنيسة القديس بطرس معلنة انتخاب الكرادلة بابا جديدًا لخلافة البابا فرانشيسكو وتولّي مسؤولية الكنيسة الكاثوليكية.

وقال الفاتيكان إن البابا الجديد هو الكاردينال الأميركي بريفوست وسيحمل اسم "ليو 14″، وهو أول أميركي يشغل المنصب.

وقال البابا ليو 14 من شرفة كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان في أول كلمة علنية له بعد انتخابه لمنصب البابا "السلام عليكم جميعا".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #البابا ليو الرابع عشر

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