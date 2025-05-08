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الدقران: مستشفيات غزَّة تعيش كارثةً حقيقية ولا بدّ من إدخال الإمدادات الطِّبيَّة بأسرع وقت

08 مايو 2025 . الساعة 11:34 بتوقيت القدس
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المستشفيات تعيش كارثة حقيقية بسبب نقص الإمدادات

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، إنّ المستشفيات في قطاع غزة تعيش كارثة حقيقية بسبب نقص الإمدادات جرّاء تواصل إغلاق معابر القطاع ومنع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية.

وأشار الدقران في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أنّ جميع المستشفيات في القطاع تعاني نقصًا شديدًا في الأدوية، مؤكدًا أنّ توقفها عن العالم فهذا يعني الحكم بالإعدام لمئات المصابين.

وأوضح، أنّ المستشفيات غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجرحى، في ظل تواصل المجازر "الإسرائيلية" في كافة مناطق قطاع غزة.

وناشد الدقران المنظمات الدولية لإنقاذ قطاع غزة من الكارثة التي يعيشها.

وأمس الأربعاء، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن المنظومة الصحية في القطاع وصلت إلى مرحلة شبه انهيار تام، مشيرًا إلى أن المستشفيات ستغلق أبوابها خلال أيام إذا لم يتم إدخال الوقود، والوضع في القطاع مأساوي جدًا.

ومن جهته، قال نائب منسق منظمة أطباء بلا حدود في غزة، إن الوضع في القطاع أكثر من كارثي. وأضاف أن "الطواقم الطبية تواجه صعوبة في التنقل ما يؤثر على برامجنا"، مشددًا على الحاجة الملحة إلى فتح المعابر وإدخال المستلزمات الطبية للعمل.

وتواصل "إسرائيل" منذ نحو شهرين منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقفت في 2 مارس/ آذار الماضي، عبور المساعدات من معابر كرم أبو سالم، وإيريز، وزيكيم، ما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ ذلك التاريخ جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد  وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستشفيات غزة #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #انهيار المنظومة الطبية

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