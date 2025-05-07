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قبل زيارة ترامب.. "نعيم" يكشف عن محاولات "مستميتة" للاحتلال لإنجاز اتفاق جزئي

07 مايو 2025 . الساعة 13:59 بتوقيت القدس
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عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" باسم نعيم

كشف القيادي وعضو المكتب السياسي في حركة "حماس" د. باسم نعيم أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى، قبيل زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى فرض اتفاق جزئي من خلال تصعيد عسكري وجريمة تجويع ممنهجة بحق سكان قطاع غزة، وذلك بهدف استعادة بعض الأسرى الإسرائيليين مقابل هدنة مؤقتة تشمل أياماً معدودة من إدخال الطعام والشراب، دون أي التزام بوقف الحرب.

وأضاف نعيم في تصريح صحفي نشره على حسابه في فيسبوك، الأربعاء، أن هذه الجهود تجري في ظل استمرار ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية"، وفي وقت يواصل فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تهديداته باستئناف العمليات العسكرية لتحقيق ما أسماه "النصر المطلق واستعادة الأسرى"، رغم فشله المتواصل في ذلك منذ أكثر من 18 شهراً من الحرب.

وأكد نعيم أن المقاومة الفلسطينية ترفض هذه الصيغة، وتصر على التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن وقفاً كاملاً للحرب، إلى جانب "رزمة متكاملة" تشمل خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب، مشدداً على أن محاولات كسر إرادة الشعب الفلسطيني ستبوء بالفشل.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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