مصعب أبو توهة يحصد جائزة بوليتزر عن توثيق معاناة غزة: "فليكن هذا الأمل"

متابعة/ فلسطين أون لاين

فاز الشاعر والكاتب الفلسطيني مصعب أبو توهة، ابن قطاع غزة، بجائزة بوليتزر، أرفع الجوائز الصحافية والأدبية في العالم، لعام 2025 في فئة التعليق الصحفي، عن سلسلة مقالات نُشرت في مجلة ذا نيويوركر، وثّق فيها تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف، والحصار، والخسارات المتكررة التي تطال الجسد والروح.

وقالت لجنة الجائزة التي تكافئ سنويا الإبداعات الصحافية والأدبية الأميركية والتي أعلنت عنها جامعة كولومبيا في نيويورك الاثنين، إن أبو توهة (32 عامًا) قدّم تجربة فلسطينية "نابضة بالصدق والمعاناة"، بأسلوب يجمع بين السرد الشخصي والتحقيق العميق، كاشفًا المدى النفسي والإنساني للدمار الذي حل بغزة.

وفي أول تعليق له، قال أبو توهة عبر منصة "إكس"لقد فزت للتو بجائزة بوليتزر للتعليق. فليكن هذا الأمل... فلتكن هذه قصة تُروى"، مقتبسًا كلمات الشاعر رفعت العرعير الذي استُشهد في غارة جوية إسرائيلية عام 2023.

ولد أبو توهة في مخيم الشاطئ عام 1992، وأسس "مكتبة إدوارد سعيد"، أول مكتبة عامة باللغة الإنجليزية في غزة. وقد أهدى الجائزة إلى عائلته وأحبّائه، متذكّرًا أن 31 فردًا من أسرته استشهدوا في غارة جوية واحدة عام 2023.

كان اعتُقل في نوفمبر من العام نفسه أثناء محاولته مغادرة غزة، حيث ضُرب واستُجوب من قِبل الجيش الإسرائيلي، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا ويتمكّن من السفر إلى الولايات المتحدة.

كتب أبو توهة في إحدى مقالاته التي نُشرت في ذا نيويوركر:"أشتاق للعودة إلى غزة، للجلوس إلى طاولة المطبخ مع أمي وأبي... لا أحتاج إلى الطعام، فقط أريد أن أنظر إليهم مجددًا".

بفوزه، أصبح أبو توهة ليس فقط شاهدًا على معاناة غزة، بل أيضًا حاملًا لصوتها إلى واحدة من أرفع منصات الصحافة العالمية.