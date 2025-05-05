9 شهداء وعدد كبير من الجرحى جرّاء غارتين على مخيم النصيرات

غزة/ فلسطين أون لاين

ارتقى 9 شهداء وعدد كبير من الجرحى، جرّاء غارتين لطيران الاحتلال على تبة النويري ومحيط برج "النوري" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن الغارة الأولى استهدفت دراجة نارية "تكتك" في محيط تبة النويري بمنطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات، فيما استهدفت الثانية سيارة مدنية قرب برج النوري وسط مخيم النصيرات.

وأفاد مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بوصول 4 شهداء و20 إصابة جراء قصف الاحتلال "الإسرائيلي" سيارة مدنية بالقرب من مفترق أبو صرار وسط النصيرات ومجموعة من المواطنين بالقرب من تبة النويري غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

كما وذكر مستشفى العودة وصول أشلاء شهداء، بالإضافة إلى 21 إصابة، فيما امتلأ قسم الاستقبال والطوارئ بالإصابات جراء الغارتين.

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة، إنّ 32 شهيدًا (منهم 9 شهداء انتشال)، و 119 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,459 شهيدًا، 6,569 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 52,567 شهيدًا و 118,610 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

