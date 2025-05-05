تنويه من الجبهة الداخلية بغزة حول احتكار السلع وأسعارها

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الجبهة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن تنفيذ حملة أمنية واسعة أسفرت عن مصادرة شاحنات محمّلة بالخضروات أثناء دخولها من الجهة الجنوبية للقطاع، بعد رصد تورط عدد من التجار في التلاعب بالأسعار واحتكار السلع الأساسية.

وقالت الجبهة، في بيان رسمي، إنه "تم اعتقال المتورطين في عمليات الاحتكار"، مؤكدة أنه "سيتم تنفيذ القصاص العادل بحقهم وفق ما ينص عليه القانون"، وذلك في إطار سعيها لضبط السوق المحلي والتصدي لحالات الاحتكار.

وأشار البيان إلى أن "كميات الخضروات المصادرة ستُطرح في الأسواق لاحقًا بأسعار مناسبة تراعي الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وتكسر جشع المحتكرين".

وأضافت الجبهة أن الحملة شملت أيضًا مداهمات لعدة بسطات ومحال تجارية خالفت التسعيرة الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، في خطوة تهدف إلى فرض الاستقرار على السوق ومنع استغلال الحصار والظروف الراهنة.

وأكدت أن "الأجهزة الأمنية تواصل انتشارها في مختلف المناطق لملاحقة السارقين والمحتكرين وتجار السيولة، وكل من تسوّل له نفسه الإخلال بأمن المجتمع أو استغلال معاناة المواطنين".

ودعت الجبهة الداخلية المواطنين إلى التعاون الكامل مع الجهات الأمنية، مشددة على أن "الأمن خط أحمر، وأمن شعبنا مسؤولية وطنية لا تهاون فيها".