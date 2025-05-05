جيش الاحتلال: مقتل رقيب في دهس عملياتي بمحيط غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مقتل جندي برتبة رقيب في حادث دهس عملياتي وقع في منطقة غلاف غزة، في سياق حربه المستمرة على قطاع غزة.

ووفقًا لبيان جيش الاحتلال، فإن الجندي القتيل هو الرقيب أول احتياط ديجين دانيال ساهالو (41 عامًا) من سلاح الهندسة القتالية، الذي قتل إثر حادث سير عملياتي في محيط غزة.

وبحسب المعطيات التي نشرها الجيش الإسرائيلي، فقد قتل 854 من ضباطه وجنوده منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 413 في المعارك البرية.

كما أصيب 5846 آخرين، بينهم 2641 في المعارك البرية. وتشمل هذه الإحصائيات الضباط والجنود القتلى والجرحى في مناطق مختلفة مثل غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة والمخابرات.

وفي حادث آخر يوم أمس، أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وجندي، بالإضافة إلى إصابة أربعة آخرين من وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة، إثر تفجير نفق في رفح جنوبي غزة، في الوقت الذي يسعى فيه الجيش لتوسيع عملياته البرية في القطاع.

من جهة أخرى، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة عن تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال.

فقد أعلنت كتائب القسام اليوم تنفيذ كمين مركب في خان يونس استهدف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، مشيرة إلى استمرار عمليات القنص والكمائن ضد القوات الإسرائيلية.