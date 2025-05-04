حماس تنعى الأسير الشهيد محيي الدين نجم

متابعة/ فلسطين أون لاين

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ظهر اليوم، الأسير الشهيد محيي الدين نجم، الذي ارتقى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، متأثرًا بسياسات التعذيب والإهمال الطبي الممنهج الذي تمارسه إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأفادت الحركة، في بيان نعي رسمي، أن الشهيد نجم أمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال، منها 17 عامًا متواصلة، بعد أن اعتُقل على خلفية انتمائه لكتائب الشهيد عز الدين القسام ومشاركته في مقاومة الاحتلال.

وأكد البيان أن الأسير نجم خاض مسيرة نضالية طويلة بدأها جريحًا، ثم أسيرًا، إلى أن ارتقى شهيدًا في ظروف لا إنسانية، تُعبّر عن عمق السادية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الحركة الأسيرة، من خلال التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي المتعمد، وحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وشدّدت "حماس" على أن استمرار هذه الجرائم لن يمر دون رد، مؤكدة أن المقاومة الفلسطينية باقية على العهد مع الأسرى، ولن تتخلى عنهم في معركتهم المفتوحة ضد السجان الإسرائيلي.

كما دعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وكافة أماكن التماس إلى تصعيد الحراك الشعبي، والرد على هذه الجريمة بالنفير والمواجهة، نصرة لقضية الأسرى ودفاعًا عن كرامتهم وحقهم في الحياة والحرية.

واختتمت الحركة بيانها بمناشدة المؤسسات الدولية والحقوقية للتدخل العاجل، وإنقاذ من تبقى من الأسرى في سجون الاحتلال، لا سيما من يتعرضون للتعذيب والإهمال بشكل ممنهج وعلني.

