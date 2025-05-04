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الصحة تحذر من تعطل الأقسام الحيوية لعدم توفر الوقود

04 مايو 2025 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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حذرت وزارة الصحة بغزة من أن إعاقة وصول امدادات الوقود للمستشفيات يهدد بتوقفها عن العمل، مشددة على اعتمادها كلياً على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة.

وقالت الصحة في تصريح صحفي مقتضب، اليو م الأحد، إن الاحتلال الاسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بدعوى أنها تقع في مناطق حمراء.

وأكدت أن ما يتوفر من كميات الوقود في المستشفيات تكفي لمدة 3 أيام فقط.

وفي وقت سابق السبت، حذّر مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، من توقف عملياته معلنا أن المخزون الطبي لديه "يكفي بالكاد أسبوع واحد".

وقال مستشفى الكويت في بيانه إن هناك "انهيار وشيك للمنظومة الصحية" بسبب النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وكشف المستشفى أن أكثر من 75% من الأدوية الأساسية في مستودعاته باتت مفقودة، ما تسبب في تراجع خطير بقدرة الطواقم الطبية على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وفق البيان ذاته.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق قوات الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستشفيات غزة #الوقود #حرب الإبادة

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