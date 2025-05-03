لابيد يتهم نتنياهو بتأجيل إعادة الأسرى الإسرائيليين خوفًا من نهاية حكمه

قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يؤجل إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة بغزة "لأنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى نهاية حكمه".

وأضاف لابيد في تصريحات صحفية، السبت: "نتنياهو متمسك بالكرسي وخائف من المحاكمة ومن أن يُذكر اسمه بأحداث السابع من أكتوبر".

وأضاف لابيد في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" أن الوقت ينفد ويجب إعادة جميع الأسرى في أسرع وقت ممكن، محذرًا من أن تأجيل الصفقة يعكس حسابات سياسية داخلية لدى نتنياهو أكثر من الاهتمام بالمحتجزين وأسرهم.

وعطّل نتنياهو في أكثر من مرة تمرير صفقة تبادل للأسرى الإسرائيليين مع المقاومة، مخالفا وفقا لاستطلاعات الرأي مطالبات الجمهور الإسرائيلي بضرورة وقف الحرب لإعادة الإسرى من غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين