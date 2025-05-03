تحقيقات مالطية بشأن تحليق طائرة إسرائيلية قبيل استهداف سفينة مساعدات لغزة

فتحت السلطات المالطية تحقيقًا حول واقعة اختراق طائرة عسكرية إسرائيلية لمجالها الجوي قبيل استهداف سفينة "كونشينس" التابعة لتحالف "أسطول الحرية" بطائرات مسيّرة، أثناء توجهها نحو قطاع غزة وعلى متنها مساعدات إنسانية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف مالطا عن مصادر عسكرية أن الطائرة، وهي من طراز "C-130"، أقلعت من قاعدة في دولة الاحتلال وظلت تحلق نحو ثلاث ساعات في المجال الجوي القريب من الجزيرة قبل أن تعود أدراجها.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تتبع مسار الطائرة عبر أنظمة مراقبة الطيران، حيث نفذت مناورات على ارتفاع منخفض يُقدّر بنحو خمسة آلاف قدم فوق منطقة "هوردز بانك" الواقعة شرق مالطا.

واعتبرت مصادر عسكرية في مالطا الحادث "خطيرًا للغاية"، مشيرة إلى أن تحليق طائرة أجنبية عسكرية دون تنسيق مسبق يمثل خرقًا لسيادة البلاد وانتهاكًا لمبادئ حيادها، خاصة وأنها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، أصدرت الحكومة المالطية بيانًا أكدت فيه أنه خلال الـ48 ساعة الماضية لم يتم تسجيل أي اختراق رسمي لمجالها الجوي أو لمياهها الإقليمية، التي تمتد حتى 12 ميلًا بحريًا من الساحل. ومع ذلك، أعلنت عن عقد اجتماع طارئ للجنة أمن الملاحة البحرية لجمع المعلومات المتوفرة حول الواقعة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي أن السلطات تتعامل مع الحادثة بجدية تامة وتواصل جهودها للتوصل إلى صورة واضحة حول الملابسات.

وتزامن الحادث مع هجوم بطائرات مسيّرة استهدف سفينة "كونشينس" فجر الجمعة في المياه الدولية، ما أدى إلى اندلاع حريق وثقب في هيكلها، دون تسجيل إصابات بين طاقمها البالغ عددهم 12 شخصًا، إضافة إلى أربعة متضامنين من جنسيات مختلفة. وقد تدخلت وحدات بحرية مالطية لإخماد الحريق وتقديم المساعدة، بعدما تعرضت السفينة لخطر الغرق.

تحالف "أسطول الحرية" حمّل (إسرائيل) مسؤولية ما وصفه بـ"الانتهاك السافر للقانون الدولي"، مطالبًا بمحاسبة المتسببين.

المصدر / وكالات