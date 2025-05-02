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طوفان بشري في صنعاء دعماً لغزة وتنديداً بالعدوان الأمريكي

02 مايو 2025 . الساعة 21:31 بتوقيت القدس
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طوفان بشري في صنعاء دعماً لغزة وتنديداً بالعدوان الأمريكي
متابعة/ فلسطين أون لاين

خرجت، اليوم الجمعة، مسيرات مليونية حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء، تحت شعار "مع غزة وفلسطين.. في مواجهة القتلة والمستكبرين"، استجابة لدعوة زعيم جماعة أنصار الله، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.

وامتلأ ميدان السبعين والشوارع المحيطة به بجماهير غفيرة رفعت الأعلام الفلسطينية واليمنية ورايات كتب عليها شعارات مناهضة للسياسات الأمريكية والإسرائيلية، كما ردد المشاركون هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة والدعم الأمريكي له.

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وتزامنت المسيرة المركزية في صنعاء مع مظاهرات مماثلة في 14 محافظة يمنية أخرى، أكد المشاركون فيها أن "العدوان الأمريكي لم يُضعف إرادة الشعب اليمني، بل زاد من صلابته وثباته".

وفي خطابه، مساء الخميس، دعا السيد الحوثي إلى "خروج مليوني عظيم" في صنعاء وبقية المحافظات، مؤكداً أن هذا التحرك الشعبي يمثل شكلاً من أشكال الجهاد ورسالة قوية لإحباط ما وصفه بـ"مخططات العدو الأمريكي والإسرائيلي". واعتبر أن "الخروج الواسع صفعة للأمريكي، وتأكيد على أن الشعب الفلسطيني ليس وحده".

وأكد المحتشدون أن مظاهراتهم الأسبوعية تمثل موقفاً ثابتاً في نصرة الشعب الفلسطيني، مطالبين السلطة القضائية بتطبيق "أقصى العقوبات" بحق من يتعاملون مع "العدو الأمريكي والصهيوني".

وفي بيان ختامي صادر عن المسيرات، شدد المشاركون على "استمرار الدعم الشعبي والسياسي لغزة"، واستنكروا "صمت الدول العربية والإسلامية وعجزها عن إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر".

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#اليمن #صنعاء

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